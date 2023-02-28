Francisco Baez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Baez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Baez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Baez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Baez 11 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Javier Báez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Baez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Baez'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Baez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Baez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Baez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Baez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2015 yılında Club General

1 Haziran 2016 yılında Trinidense

1 Temmuz 2017 yılında CD Santaní

1 Ocak 2019 yılında Envigado

1 Ocak 2023 yılında Nacional

Francisco Baez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Baez şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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