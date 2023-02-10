Francisco Di Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Di Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Di Franco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francisco Di Franco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francisco Di Franco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Di Franco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francisco Di Franco

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Di Franco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Di Franco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Di Franco 28 Ocak 1995 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Di Franco Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Francisco Di Franco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Di Franco'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Francisco Di Franco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/frandifranco/

Francisco Di Francoboyu ve yaşı kaç

Francisco Di Franco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Di Franco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Francisco Di Franco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Di Franco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2015 yılında Tlaxcala

30 Haziran 2016 yılında Boca Juniors II

5 Ağu 2016 yılında AEZ Zakakiou

30 Haziran 2017 yılında Boca Juniors II

17 Temmuz 2017 yılında Karpaty

30 Haziran 2018 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2018 yılında Karpaty

17 Ocak 2020 yılında SK Dnipro-1

9 Nisan 2022 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2022 yılında SK Dnipro-1

1 Ocak 2023 yılında Atl. Tucumán

Francisco Di Franco kimdir

Francisco Di Franco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Di Franco şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Francisco Di Franco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Francisco Di Franco nereli

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