Francisco Dyogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Dyogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Dyogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Dyogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Dyogo 9 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Dyogo Bento Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Dyogo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Francisco Dyogo'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Francisco Dyogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Dyogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Dyogo şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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