Francisco Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Flores kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francisco Flores ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francisco Flores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Flores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francisco Flores

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Flores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Flores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Flores 11 Ocak 2002 tarihinde Munro şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexis Francisco Flores şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Flores Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Francisco Flores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Francisco Flores'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Floresboyu ve yaşı kaç

Francisco Flores Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Flores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Francisco Flores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Flores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2020 yılında San Lorenzo

Francisco Flores kimdir

Francisco Flores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Flores şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Francisco Flores Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U17 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Francisco Flores nereli

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