Francisco Fydriszewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Fydriszewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Fydriszewski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francisco Fydriszewski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francisco Fydriszewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Fydriszewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Fydriszewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Fydriszewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Fydriszewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Fydriszewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Fydriszewski 13 Nisan 1993 tarihinde San Lorenzo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco David Fydriszewski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Fydriszewski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Francisco Fydriszewski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Fydriszewski'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Francisco Fydriszewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Fydriszewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Francisco Fydriszewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Fydriszewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Newell's

1 Temmuz 2015 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2016 yılında Newell's

26 Temmuz 2016 yılında Argentinos Jrs.

30 Haziran 2017 yılında Newell's

19 Ağustos 2017 yılında CD Lugo

30 Haziran 2018 yılında Newell's

13 Ağustos 2019 yılında Antofagasta

31 Aralık 2019 yılında Newell's

16 Ocak 2020 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2020 yılında Newell's

27 Ocak 2021 yılında SD Aucas

28 Ocak 2023 yılında Barcelona SC

Francisco Fydriszewski kimdir

Francisco Fydriszewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Fydriszewski şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Francisco Fydriszewski nereli

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