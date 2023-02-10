Francisco Gerometta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Gerometta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Gerometta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Gerometta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Gerometta 1 Eylül 1999 tarihinde Villa Ocampo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Joel Gerometta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Gerometta Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Gerometta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Francisco Gerometta'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Gerometta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Gerometta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Gerometta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Gerometta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2020 yılında CA Unión II

10 Ağu 2020 yılında CA Unión

14 Temmuz 2021 yılında Gimnasia

11 Haziran 2022 yılında CA Unión

Francisco Gerometta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Gerometta şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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