Francisco Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Goncalves 5 Mart 2004 tarihinde Funchal şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Adriano Baptista Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Goncalves Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Goncalves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Nacional U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Nacional U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Francisco Goncalves'nin CD Nacional U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Francisco Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Nacional Sub-15

1 Temmuz 2019 yılında Nacional S17

1 Temmuz 2021 yılında Nacional U19

Francisco Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Goncalves şuan CD Nacional U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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