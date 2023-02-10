Francisco Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Gonzalez 6 Nisan 2001 tarihinde Ordóñez şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Agustín González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Gonzalez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZUKA SOCCER yapmaktadır. Francisco Gonzalez, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys takımına 11 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Francisco Gonzalez'nin CA Newell's Old Boys ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Francisco Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Francisco Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Newell's II

11 Ağu 2020 yılında Newell's

Francisco Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Gonzalez şuan CA Newell's Old Boys takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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