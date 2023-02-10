Francisco Gonzalez Metilli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Gonzalez Metilli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Gonzalez Metilli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Gonzalez Metilli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Gonzalez Metilli 29 Mart 1997 tarihinde Tandil şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco González Metilli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Gonzalez Metilli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Francisco Gonzalez Metilli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 8 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Francisco Gonzalez Metilli'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Francisco Gonzalez Metilli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Gonzalez Metilli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Francisco Gonzalez Metilli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Gonzalez Metilli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Santamarin

8 Ocak 2019 yılında Argentinos Jrs.

1 Temmuz 2019 yılında Estudiantes BA

31 Ocak 2021 yılında Argentinos Jrs.

8 Mart 2021 yılında Tigre

31 Aralık 2021 yılında Argentinos Jrs.

21 Ocak 2022 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2022 yılında Argentinos Jrs.

Francisco Gonzalez Metilli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Gonzalez Metilli şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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