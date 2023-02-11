Francisco Grahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Grahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Grahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Grahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Grahl 5 Mart 1992 tarihinde San Justo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Guillermo Grahl şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Grahl Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Francisco Grahl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Grahl'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Grahl Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franciscograhl/

Haberin Devamı

Francisco Grahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Grahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Francisco Grahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Grahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2010 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2013 yılında Almirante Brown

4 Temmuz 2014 yılında Atl. Tucumán

8 Temmuz 2016 yılında Almagro

31 Temmuz 2017 yılında Atl. Tucumán

8 Temmuz 2018 yılında San Martín (SJ)

20 Temmuz 2019 yılında Aldosivi

1 Ocak 2022 yılında Central Córdoba

2 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

Francisco Grahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Grahl şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.