Francisco İlarregui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco İlarregui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco İlarregui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco İlarregui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco İlarregui 6 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco İlarregui Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco İlarregui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco İlarregui'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco İlarregui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco İlarregui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco İlarregui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco İlarregui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Quilmes

9 Ağu 2018 yılında Argentinos Jrs.

4 Şubat 2020 yılında Quilmes

11 Şubat 2021 yılında Argentinos Jrs.

12 Şubat 2021 yılında Platense

30 Haziran 2021 yılında Argentinos Jrs.

22 Temmuz 2021 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2022 yılında Argentinos Jrs.

24 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2023 yılında Argentinos Jrs.

Francisco İlarregui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco İlarregui şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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