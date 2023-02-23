Francisco Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Junior kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francisco Junior ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francisco Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Junior 18 Ocak 1992 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Santos da Silva Júnior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Junior Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PlayMaker yapmaktadır. Francisco Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Junior'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Francisco Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Francisco Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2009 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2012 yılında Everton

1 Eylül 2013 yılında Vitesse

19 Şubat 2014 yılında Everton

20 Şubat 2014 yılında Strømsgodset

17 Ağustos 2014 yılında Everton

26 Mart 2015 yılında Port Vale

31 Mayıs 2015 yılında Everton

21 Temmuz 2015 yılında Wigan

16 Ocak 2016 yılında Everton

20 Şubat 2016 yılında Strømsgodset

1 Ocak 2019 yılında Vendsyssel FF

2 Ağustos 2019 yılında Hapoel Haifa

12 Ekim 2020 yılında Gaz Metan

1 Temmuz 2022 yılında Sepsi OSK

Francisco Junior kimdir

Francisco Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Junior şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sport Bissau e Benfica, Benfica Lissabon

Francisco Junior Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine-Bissau takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Francisco Junior nereli

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