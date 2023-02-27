Francisco La Mantia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco La Mantia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco La Mantia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco La Mantia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco La Mantia 24 Şubat 1996 tarihinde Mérida şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Venezuela,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Andrés La Mantía Pipaón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco La Mantia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco La Mantia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco La Mantia'nin FK Riteriai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco La Mantia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco La Mantia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco La Mantia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco La Mantia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2014 yılında Aragua FC

29 Temmuz 2015 yılında Las Palmas Atl.

30 Haziran 2016 yılında Aragua FC

1 Temmuz 2016 yılında Dep. Anzoátegui

5 Ocak 2017 yılında Dep. La Guaira

31 Ocak 2023 yılında Riteriai

Francisco La Mantia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco La Mantia şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Francisco La Mantia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Country Club de Mérida

Venezuela takımında 8 numaralı formasıyla 3 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Venezuela U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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