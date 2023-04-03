Francisco Lavielle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Lavielle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Lavielle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Lavielle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Lavielle 4 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Lavielle Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Lavielle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine II futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Francisco Lavielle'nin Club Villa Dálmine II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Lavielle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Lavielle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Lavielle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Lavielle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında V.Dálmine II

Francisco Lavielle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Lavielle şuan Club Villa Dálmine II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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