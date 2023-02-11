Francisco Maidana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Maidana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Maidana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francisco Maidana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francisco Maidana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Maidana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francisco Maidana

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Maidana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Maidana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Maidana 29 Aralık 2001 tarihinde San Pedro (Jujuy) şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Emiliano Maidana şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Maidana Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Maidana, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Maidana'nin Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Francisco Maidanaboyu ve yaşı kaç

Francisco Maidana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Maidana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Francisco Maidana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Maidana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Nisan 2022 yılında Gimnasia (J)

Francisco Maidana kimdir

Francisco Maidana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Maidana şuan Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Francisco Maidana nereli

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