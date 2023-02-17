Francisco Marco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Marco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Marco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Marco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Marco 27 Haziran 2003 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Marco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Marco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Marco'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Marco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Marco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Marco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Marco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Defensa II

1 Ocak 2023 yılında Defensa

Francisco Marco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Marco şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Francisco Marco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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