Francisco Mattia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Mattia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Mattia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Mattia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Mattia 24 Haziran 1988 tarihinde Luján şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Francisco Mattia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Mattia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Mattia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Mattia'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Mattia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Mattia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Mattia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Mattia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2011 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2022 yılında CA Alvarado

1 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

Francisco Mattia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Mattia şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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