Francisco Mera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Mera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Mera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Mera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Mera 6 Haziran 1992 tarihinde Tulcán şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Javier Mera Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Mera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iván Reyes yapmaktadır. Francisco Mera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Francisco Mera'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Francisco Mera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Mera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Mera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Mera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Imbabura SC

11 Şubat 2014 yılında Técnico U.

31 Aralık 2014 yılında Imbabura SC

23 Ocak 2017 yılında Delfín SC

6 Temmuz 2021 yılında Dep. Cuenca

Francisco Mera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Mera şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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