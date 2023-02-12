Francisco Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Molina 8 Ekim 1990 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Nahuel Molina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Molina Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Molina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 7 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Molina'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2012 yılında Tanque Sisley

18 Temmuz 2013 yılında CA Alvarado

1 Temmuz 2014 yılında Juv. Unida (SL)

1 Ocak 2015 yılında CA Alvarado

1 Ocak 2016 yılında Deportivo Armenio

1 Temmuz 2016 yılında CA Alvarado

4 Temmuz 2019 yılında Sarmiento Junin

1 Temmuz 2020 yılında Deportivo Armenio

1 Mart 2021 yılında Deportivo Madry

7 Haziran 2022 yılında Villa Dálmine

Francisco Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Molina şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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