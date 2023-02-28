Francisco Morel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Morel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Morel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Morel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Morel 5 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Javier Morel Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Morel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına - tarihinde katılmıştır. Francisco Morel'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Morel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Morel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Morel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Morel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Morel şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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