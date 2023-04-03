Francisco Moura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Moura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Moura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Francisco Moura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Francisco Moura 3 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Francisco Osório Jesus Moura şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Francisco Moura Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Moura, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Vilafranquense U19 futbol takımında oynamaktadır. UD Vilafranquense U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Francisco Moura'nin UD Vilafranquense U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Francisco Moura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Francisco Moura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Vilafranqu. U19
1 Temmuz 2022 yılında Alverca B
Francisco Moura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Francisco Moura şuan UD Vilafranquense U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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