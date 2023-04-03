Francisco Moura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Moura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Francisco Moura kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francisco Moura ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.