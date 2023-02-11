Francisco Nouet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Nouet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Nouet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Nouet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Nouet 25 Mayıs 1998 tarihinde San Pedro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Nouet Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Nouet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Nouet'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Nouet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Nouet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Nouet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Nouet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında V.Dálmine II

23 Temmuz 2019 yılında Club Flandria

30 Haziran 2020 yılında V.Dálmine II

11 Eylül 2020 yılında Club Flandria

19 Temmuz 2021 yılında Villa Dálmine

1 Ocak 2023 yılında CA Temperley

Francisco Nouet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Nouet şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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