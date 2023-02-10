Francisco Oliver kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Oliver Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Oliver adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Oliver Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Oliver 30 Mayıs 1995 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Javier Oliver şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Oliver Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Oliver, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Oliver'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Oliver Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Oliver isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Oliver Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Oliver futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2018 yılında Santamarin

1 Temmuz 2019 yılında CD Morón

14 Ekim 2020 yılında Sarmiento Junin

12 Şubat 2021 yılında Tigre

1 Ocak 2022 yılında Belgrano

Francisco Oliver Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Oliver şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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