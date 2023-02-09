Francisco Ortega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Ortega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Ortega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Ortega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Ortega 19 Mart 1999 tarihinde Santa Fé şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Gabriel Ortega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Ortega Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Francisco Ortega, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Francisco Ortega'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Francisco Ortega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franccisco_ortega/

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Francisco Ortega Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Ortega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Francisco Ortega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Ortega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vélez II

1 Ocak 2018 yılında Vélez Sarsfield

Francisco Ortega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Ortega şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Francisco Ortega Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 22 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 19 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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