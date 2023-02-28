Francisco Peralta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Peralta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Peralta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Peralta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Peralta 18 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Peralta Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Peralta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Osvaldo Daniel Campo yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Luqueño futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Luqueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Peralta'nin Sportivo Luqueño ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Peralta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Peralta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Peralta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Peralta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2022 yılında Resistencia SC

6 Temmuz 2022 yılında CD Santaní

1 Ocak 2023 yılında Luqueño

Francisco Peralta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Peralta şuan Sportivo Luqueño takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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