Francisco Petrasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Petrasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Petrasso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Petrasso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Petrasso 28 Şubat 2002 tarihinde Beccar şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Petrasso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Petrasso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Petrasso'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Petrasso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Petrasso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Francisco Petrasso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Petrasso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında River Plate II

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Francisco Petrasso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Petrasso şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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