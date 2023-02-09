Francisco Pizzini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Pizzini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Pizzini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Pizzini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Pizzini 19 Eylül 1993 tarihinde Bahía Blanca şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Pizzini Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Francisco Pizzini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 27 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Pizzini'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Francisco Pizzini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Pizzini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Francisco Pizzini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Pizzini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2013 yılında Independiente

1 Ocak 2016 yılında Olimpo

30 Haziran 2017 yılında Independiente

24 Ocak 2020 yılında Defensa

30 Haziran 2021 yılında Independiente

29 Temmuz 2021 yılında Defensa

27 Haziran 2022 yılında CA Talleres

Francisco Pizzini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Pizzini şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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