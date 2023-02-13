Francisco Portillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Portillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Portillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Portillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Portillo 13 Haziran 1990 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Portillo Soler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Portillo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Manuel García Quilón yapmaktadır. Francisco Portillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Francisco Portillo'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Portillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/fportillo90

http://www.instagram.com/fportillo8/

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Francisco Portillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Portillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Francisco Portillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Portillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Málaga B

1 Temmuz 2010 yılında Málaga CF

15 Ocak 2015 yılında Betis

30 Haziran 2015 yılında Málaga CF

1 Temmuz 2015 yılında Betis

31 Ağu 2016 yılında Getafe

30 Haziran 2017 yılında Betis

1 Temmuz 2017 yılında Getafe

22 Temmuz 2021 yılında UD Almería

Francisco Portillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Portillo şuan UD Almería takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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