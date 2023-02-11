Francisco Rago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Rago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Rago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Rago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Rago 31 Ekim 1988 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Francisco Rago şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Rago Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Rago, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Rago'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Rago Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Rago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Rago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Rago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Atletico Policial

1 Temmuz 2011 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2012 yılında CA Mitre

1 Temmuz 2013 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2014 yılında CA Güemes

1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında Ferro (GP)

1 Temmuz 2017 yılında CA Alvarado

1 Ağu 2018 yılında Atlanta

1 Ocak 2023 yılında Agropecuario

Francisco Rago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Rago şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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