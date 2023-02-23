Francisco Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francisco Ramos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francisco Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Ramos 10 Nisan 1995 tarihinde Póvoa de Varzim şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Augusto Neto Ramos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Ramos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Francisco Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Ramos'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Francisco Ramos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/francisconetoramos

http://www.facebook.com/francisconetoramos

Francisco Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Francisco Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2010 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2011 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto B

1 Ağustos 2016 yılında Chaves

31 Ağustos 2016 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2017 yılında Vit. Guimarães

29 Ocak 2019 yılında Santa Clara

31 Temmuz 2020 yılında Vit. Guimarães

28 Eylül 2020 yılında Nacional

12 Ocak 2023 yılında Radomiak

Francisco Ramos kimdir

Francisco Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Ramos şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Varzim SC (2004-08)

Francisco Ramos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 8 numaralı formasıyla 31 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 28 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Francisco Ramos nereli

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