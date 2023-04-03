Francisco Rivadeneira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Rivadeneira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Rivadeneira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Rivadeneira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Rivadeneira 19 Mayıs 2000 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Rivadeneira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Rivadeneira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro II futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro II takımına - tarihinde katılmıştır. Francisco Rivadeneira'nin CA San Lorenzo de Almagro II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Rivadeneira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Rivadeneira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Rivadeneira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Rivadeneira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2022 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2022 yılında San Lorenzo II

Francisco Rivadeneira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Rivadeneira şuan CA San Lorenzo de Almagro II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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