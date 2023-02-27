Francisco Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Rivera 23 Eylül 1994 tarihinde San Luis Potosí şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Israel Rivera Dávalos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Rivera Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBM yapmaktadır. Francisco Rivera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Francisco Rivera'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Rivera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Rivera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CF América U20

1 Temmuz 2015 yılında América Premier

1 Temmuz 2016 yılında Tiburones Rojos

31 Aralık 2016 yılında América Premier

1 Temmuz 2017 yılında Oaxaca

1 Ocak 2018 yılında Min. Zacatecas

8 Temmuz 2019 yılında Monagas SC

3 Ocak 2020 yılında Atlante

1 Temmuz 2020 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2021 yılında Min. Zacatecas

1 Temmuz 2021 yılında FC Llapi

Francisco Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Rivera şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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