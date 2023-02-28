Francisco Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Robles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Robles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Robles 22 Şubat 2001 tarihinde Valparaíso şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Ignacio Robles Toro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Robles Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Francisco Robles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Francisco Robles'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Robles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Robles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Robles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Robles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında CD Everton

15 Şubat 2022 yılında Melipilla

31 Aralık 2022 yılında CD Everton

Francisco Robles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Robles şuan CD Everton takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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