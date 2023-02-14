Francisco Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francisco Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francisco Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Francisco Rodriguez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Rodriguez 14 Eylül 1995 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsviçre,Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco José Rodríguez Araya şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Rodriguez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite FA yapmaktadır. Francisco Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Rodriguez'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Francisco Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://https:www.instagram.comrrrodriguez22

Francisco Rodriguezboyu ve yaşı kaç

Francisco Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Francisco Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2012 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2014 yılında FC Zürich

21 Temmuz 2015 yılında Wolfsburg

22 Ocak 2016 yılında Bielefeld

30 Ağu 2016 yılında Wolfsburg

31 Ağu 2016 yılında FC Luzern

30 Haziran 2017 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2017 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2019 yılında FC Lugano

9 Eylül 2020 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2022 yılında FC Winterthur

Francisco Rodriguez kimdir

Francisco Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Rodriguez şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Schwamendingen

Francisco Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Francisco Rodriguez nereli

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