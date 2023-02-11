Francisco Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Romero 8 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abel Francisco Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Romero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ciro Palermo yapmaktadır. Francisco Romero, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Francisco Romero'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Belgrano II

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2020 yılında Estudiantes RC

Francisco Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Romero şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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