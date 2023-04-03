Francisco Salerno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Salerno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Salerno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Salerno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Salerno 16 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Fernando Salerno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Salerno Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Salerno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine II futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Francisco Salerno'nin Club Villa Dálmine II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Francisco Salerno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Salerno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Salerno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Salerno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında V.Dálmine II

Francisco Salerno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Salerno şuan Club Villa Dálmine II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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