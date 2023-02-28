Francisco Salinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Salinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Salinas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Salinas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Salinas 4 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Antonio Salinas Concha şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Salinas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Francisco Salinas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Salinas'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Salinas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Salinas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Francisco Salinas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Salinas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında San Felipe

2 Ocak 2023 yılında La Calera

31 Aralık 2023 yılında San Felipe

Francisco Salinas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Salinas şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.