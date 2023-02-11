Francisco Sole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Sole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Sole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Sole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Sole 2 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Sole Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Francisco Sole, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Sole'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Francisco Sole Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Sole isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Sole Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Sole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2018 yılında Argentinos II

27 Temmuz 2019 yılında Italiano

22 Temmuz 2020 yılında Barracas C.

28 Mayıs 2021 yılında Club Flandria

31 Aralık 2021 yılında Barracas C.

1 Ocak 2022 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2022 yılında Barracas C.

1 Ocak 2023 yılında Almagro

Francisco Sole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Sole şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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