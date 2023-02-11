Francisco Tinaglini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Tinaglini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Tinaglini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Tinaglini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Tinaglini 9 Kasım 1998 tarihinde San Ramón şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Francisco Tinaglini Olariaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Tinaglini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.T. Representaciones yapmaktadır. Francisco Tinaglini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Francisco Tinaglini'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Francisco Tinaglini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Francisco Tinaglini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Tinaglini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Tinaglini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında River Plate

20 Temmuz 2018 yılında Club Oriental

31 Aralık 2018 yılında River Plate

1 Ocak 2020 yılında River Plate B

10 Ağu 2020 yılında Mvd City Torque

11 Ağu 2020 yılında CA Atenas

31 Aralık 2020 yılında Mvd City Torque

23 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2023 yılında Mvd City Torque

Francisco Tinaglini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Tinaglini şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Francisco Tinaglini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

River Plate Montevideo (-2016)

Uruguay U20 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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