Francisco Valdes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Valdes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Valdes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Francisco Valdes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Francisco Valdes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Valdes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Francisco Valdes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Valdes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Valdes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Valdes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Valdes 13 Kasım 2001 tarihinde Talca şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Javier Ignacio Valdés Díaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Valdes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Francisco Valdes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Francisco Valdes'nin CD Cobresal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Valdes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Valdes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Francisco Valdes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Valdes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Catolica U19

1 Ocak 2020 yılında Cobresal U20

1 Temmuz 2020 yılında Cobresal

Francisco Valdes kimdir

Francisco Valdes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Valdes şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Francisco Valdes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili U20 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Francisco Valdes nereli

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