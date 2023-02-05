Franck Bambock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Bambock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Bambock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franck Bambock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franck Bambock 7 Nisan 1995 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franck-Yves Bambock şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franck Bambock Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBACK yapmaktadır. Franck Bambock, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Franck Bambock'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franck Bambock Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franck_b12/

Franck Bambock Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franck Bambock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franck Bambock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franck Bambock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2011 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2013 yılında Paris SG B

16 Temmuz 2015 yılında SD Huesca

12 Temmuz 2017 yılında Sparta R.

31 Ocak 2018 yılında Córdoba CF

11 Nisan 2018 yılında Córdoba CF B

1 Temmuz 2018 yılında Córdoba CF

21 Ocak 2019 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2019 yılında Marítimo

12 Ağu 2021 yılında Grenoble

Franck Bambock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franck Bambock şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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