Franck Etouga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Etouga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Etouga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franck Etouga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franck Etouga 18 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Franck Mbella Thierry Etouga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franck Etouga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Royal Soccer Scout Management yapmaktadır. Franck Etouga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 18 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Franck Etouga'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Franck Etouga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franck Etouga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franck Etouga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franck Etouga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ekim 2021 yılında Asante Kotoko

18 Eylül 2022 yılında El Masry

Franck Etouga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franck Etouga şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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