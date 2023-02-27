Franck Etoundi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Etoundi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franck Etoundi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franck Etoundi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franck Etoundi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Etoundi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franck Etoundi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Etoundi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Etoundi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franck Etoundi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franck Etoundi 30 Ağustos 1990 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Franck M'bia Etoundi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franck Etoundi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Franck Etoundi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Franck Etoundi'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franck Etoundi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franck Etoundi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franck Etoundi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franck Etoundi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2009 yılında Xamax

1 Temmuz 2010 yılında FC Biel-Bienne

30 Haziran 2011 yılında Xamax

1 Temmuz 2011 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2013 yılında FC Zürich

11 Ağustos 2016 yılında Kasımpaşa

31 Ağustos 2018 yılında Boluspor

12 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2019 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

10 Aralık 2019 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

4 Şubat 2022 yılında AS Vitré

29 Temmuz 2022 yılında UN Käerjeng 97

Franck Etoundi kimdir

Franck Etoundi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franck Etoundi şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dragon Club de Yaoundé (2004-2008)

Franck Etoundi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun takımında 15 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Franck Etoundi nereli

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