Franck Kessie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Kessie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franck Kessie kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franck Kessie ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franck Kessie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Kessie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franck Kessie

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Kessie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franck Kessie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franck Kessie 19 Aralık 1996 tarihinde Ouragahio şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Franck Yannick Kessié şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franck Kessie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ambition Group yapmaktadır. Franck Kessie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Franck Kessie'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Franck Kessie Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/franckkessie/

Franck Kessieboyu ve yaşı kaç

Franck Kessie Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franck Kessie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 35.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 55.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Franck Kessie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franck Kessie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2015 yılında Atalanta U19

30 Haziran 2015 yılında Stella Club

1 Temmuz 2015 yılında Atalanta

26 Ağu 2015 yılında Cesena

30 Haziran 2016 yılında Atalanta

1 Temmuz 2017 yılında Milan

30 Haziran 2019 yılında Atalanta

1 Temmuz 2019 yılında Milan

4 Temmuz 2022 yılında Barcelona

Franck Kessie kimdir

Franck Kessie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franck Kessie şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stella Club d'Adjamé (2010-2014)

Franck Kessie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 60 maçta 7 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili Olimpiyat takımında 8 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Franck Kessie nereli

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