Franck Kore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Kore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Kore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franck Kore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franck Kore 16 Mayıs 1995 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Franck Etienne Samuel Koré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franck Kore Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Franck Kore, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franck Kore'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franck Kore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franck Kore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franck Kore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franck Kore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2017 yılında RUS Rebecq

1 Temmuz 2018 yılında RE Virton

4 Temmuz 2021 yılında Hesperange

1 Temmuz 2022 yılında Stade-Lausanne

10 Ocak 2023 yılında Stade Nyonnais

30 Haziran 2023 yılında Stade-Lausanne

Franck Kore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franck Kore şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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