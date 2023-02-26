Franck Priso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Priso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Priso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franck Priso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franck Priso 5 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franck Priso Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Franck Priso'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franck Priso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franck Priso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franck Priso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franck Priso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franck Priso şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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