Franck Surdez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Surdez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Franck Surdez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Franck Surdez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Franck Surdez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franck Surdez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Franck Surdez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franck Surdez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franck Surdez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franck Surdez 5 Mayıs 2002 tarihinde Neuchâtel şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franck Surdez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MY ELEVEN CONSULTING yapmaktadır. Franck Surdez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 16 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Franck Surdez'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franck Surdezboyu ve yaşı kaç

Franck Surdez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franck Surdez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Franck Surdez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franck Surdez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında BEJUNE U18

1 Temmuz 2020 yılında Xamax FCS U21

16 Mart 2021 yılında Neuchâtel Xamax

Franck Surdez kimdir

Franck Surdez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franck Surdez şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Franck Surdez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 22 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Franck Surdez nereli

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