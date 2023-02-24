Franco Abrego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Abrego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Abrego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Abrego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Abrego 25 Şubat 1999 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Franco Alexis Abrego şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Abrego Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IbroHaziabdic yapmaktadır. Franco Abrego, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Abrego'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Franco Abrego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Abrego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Franco Abrego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Abrego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cobresal U20

31 Aralık 2017 yılında Rivadavia II

1 Ocak 2018 yılında Godoy Cruz II

1 Ocak 2019 yılında Rivadavia II

1 Eylül 2020 yılında Ind. Rivadavia

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2022 yılında S. Novi Grad

7 Şubat 2023 yılında Rad Belgrad

Franco Abrego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Abrego şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.