Franco Alfonso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Alfonso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Alfonso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Alfonso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Alfonso 4 Mayıs 2002 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Alfonso Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Alfonso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Franco Alfonso'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Alfonso Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Alfonso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Alfonso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Alfonso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında River Plate II

1 Ocak 2023 yılında River Plate

Franco Alfonso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Alfonso şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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