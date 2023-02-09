Franco Armani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Armani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Armani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Armani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Armani 16 Ekim 1986 tarihinde Casilda şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Armani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NICOLAS PETROPULOS yapmaktadır. Franco Armani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 3 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Franco Armani'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Franco Armani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/francoarmani34/

Franco Armani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Franco Armani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Franco Armani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Armani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Estudiantes II

1 Temmuz 2007 yılında Ferro

30 Haziran 2008 yılında Estudiantes II

1 Temmuz 2008 yılında Deportivo Merlo

30 Haziran 2010 yılında Estudiantes II

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Nacional

3 Ocak 2018 yılında River Plate

Franco Armani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Armani şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Franco Armani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 1 numaralı formasıyla 26 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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